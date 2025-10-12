Zehn Jahre Ukraine-Haus in Chemnitz: Zwischen Tränen, Musik und Tanz

Mit Musik, Essen und Trinken, aber auch Informationen über die ukrainische Kultur, hat der Verein Ukraine-Chemnitz-Europa ein Jubiläum gefeiert. Darunter auch Musiker, die Soldaten sind.

Das Ensemble „Singende Herzen“ aus Werdau hat einen seiner ersten Bühnenauftritte überhaupt. Andere Musiker kommen aus Polen, auch afrikanische und indische Studenten treten auf. Als Höhepunkt spielt am Abend des Freitags die ukrainische Folkrock-Band „Haidamaki“. Veronika Smalko, die Vereinsvorsitzende, sagt: „Mehrere der Musiker... Das Ensemble „Singende Herzen“ aus Werdau hat einen seiner ersten Bühnenauftritte überhaupt. Andere Musiker kommen aus Polen, auch afrikanische und indische Studenten treten auf. Als Höhepunkt spielt am Abend des Freitags die ukrainische Folkrock-Band „Haidamaki“. Veronika Smalko, die Vereinsvorsitzende, sagt: „Mehrere der Musiker...