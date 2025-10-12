Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zehn Jahre Ukraine-Haus in Chemnitz: Zwischen Tränen, Musik und Tanz

Vereinsvorsitzende Veronika Smalko lädt ins Ukraine-Haus Chemnitz an der Mühlenstraße ein.
Vereinsvorsitzende Veronika Smalko lädt ins Ukraine-Haus Chemnitz an der Mühlenstraße ein. Bild: Andreas Seidel
Vereinsvorsitzende Veronika Smalko lädt ins Ukraine-Haus Chemnitz an der Mühlenstraße ein.
Vereinsvorsitzende Veronika Smalko lädt ins Ukraine-Haus Chemnitz an der Mühlenstraße ein. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Zehn Jahre Ukraine-Haus in Chemnitz: Zwischen Tränen, Musik und Tanz
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Musik, Essen und Trinken, aber auch Informationen über die ukrainische Kultur, hat der Verein Ukraine-Chemnitz-Europa ein Jubiläum gefeiert. Darunter auch Musiker, die Soldaten sind.

Das Ensemble „Singende Herzen“ aus Werdau hat einen seiner ersten Bühnenauftritte überhaupt. Andere Musiker kommen aus Polen, auch afrikanische und indische Studenten treten auf. Als Höhepunkt spielt am Abend des Freitags die ukrainische Folkrock-Band „Haidamaki“. Veronika Smalko, die Vereinsvorsitzende, sagt: „Mehrere der Musiker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
24.09.2025
10 min.
Chemnitzer Kunstprojekt in der Ukraine: „Ich komme in dem Land an meine Grenzen“
Benjamin Gruner aus Chemnitz hat eine Ausstellung in Iwano-Frankiwsk mit kuratiert und erlebte in der Ukraine emotionale Achterbahnfahrten.
Benjamin Gruner vom „Spinnerei“-Verein in Chemnitz hat eine Ausstellung mit deutschen und ukrainischen Künstlern in Iwano-Frankiwsk mitorganisiert. Die Vernissage wurde vom Krieg eingeholt – einer der Künstler starb kurz zuvor als Soldat. Im Interview erzählt Benjamin Gruner, warum ihn Besuche in der Ukraine an seine Grenzen bringen, warum er trotzdem hinfährt und was Kunst im Krieg mit Menschen macht.
Katharina Leuoth, Oleksandra Patlai
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
26.08.2025
3 min.
Wenn der Schutzstatus wegfällt: Diese Möglichkeiten haben Ukrainer, in Chemnitz zu bleiben
Anna-Maria Hübner und Maria Alexander vom Welcome-Center im Gespräch mit Veronika Smalko vom Verein Ukraine-Haus und der angehenden Lehrerin Natalia Pienkevych (von links).
Bis zum März 2027 genießen Ukrainer einen besonderen Schutzstatus und dürfen in Deutschland arbeiten. Was in anderthalb Jahren passiert, ist offen. Deshalb denken viele über einen Status-Wechsel nach.
Christian Mathea
Mehr Artikel