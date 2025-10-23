Zeisigweg in Oberlichtenau soll Status verlieren – Was das für die Anwohner heißt

Chemnitz Umland
Die Zukunft eines ehemaligen Schulweges in Oberlichtenau steht auf dem Prüfstand. Ein Antragsteller sieht kein öffentliches Interesse mehr.
Der Zeisigweg in Oberlichtenau soll nicht mehr öffentlich gewidmet sein. Damit beschäftigt sich der Gemeinderat. Doch bevor es soweit ist, erfasst die Gemeinde über das sächsische Bürgerbeteiligungsportal Hinweise und Einwände. Laut Antragsteller und Hauseigentümer besteht kein öffentliches Interesse mehr an der Zufahrt in die...
