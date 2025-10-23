Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zeisigweg in Oberlichtenau soll Status verlieren – Was das für die Anwohner heißt

Blick auf das Schild zum Zeisigweg in Oberlichtenau.
Blick auf das Schild zum Zeisigweg in Oberlichtenau. Bild: Andreas Seidel
Blick auf das Schild zum Zeisigweg in Oberlichtenau.
Blick auf das Schild zum Zeisigweg in Oberlichtenau. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Zeisigweg in Oberlichtenau soll Status verlieren – Was das für die Anwohner heißt
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zukunft eines ehemaligen Schulweges in Oberlichtenau steht auf dem Prüfstand. Ein Antragsteller sieht kein öffentliches Interesse mehr.

Der Zeisigweg in Oberlichtenau soll nicht mehr öffentlich gewidmet sein. Damit beschäftigt sich der Gemeinderat. Doch bevor es soweit ist, erfasst die Gemeinde über das sächsische Bürgerbeteiligungsportal Hinweise und Einwände. Laut Antragsteller und Hauseigentümer besteht kein öffentliches Interesse mehr an der Zufahrt in die...
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Neues Logistikzentrum in Lichtenau: Gemeinde genehmigt Tunap-Bau – mit Auflagen
So soll das neue Tunap-Logistikzentrum in Lichtenau aussehen.
Ein Logistikzentrum samt Gefahrstofflager will ein Chemieunternehmen bauen. Der Gemeinderat fordert indes Auflagen wie eine zweite Feuerwehrzufahrt. Die endgültige Baugenehmigung steht noch aus.
Bettina Junge
06:00 Uhr
2 min.
Parkplätze in Ottendorf bald kostenpflichtig: Was Mieter jetzt wissen müssen
Mehrfamilienhäuser und Parkplätze am Sportplatz in Ottendorf.
Mieter in Ottendorf können künftig Parkflächen direkt von der Gemeinde mieten. Die neuen Regelungen sollen den Stellplatzmangel beheben. Das sind die Pläne.
Bettina Junge
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel