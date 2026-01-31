MENÜ
  • Zeitreise in Miniatur: Führung durch Puppenstuben-Ausstellung im Esche-Museum Limbach-Oberfrohna

Die Ausstellung über Puppenkunst im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Die Ausstellung über Puppenkunst im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Chemnitz Umland
Zeitreise in Miniatur: Führung durch Puppenstuben-Ausstellung im Esche-Museum Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Die erzgebirgische Puppenhauskunst erhält mit der Führung eine besondere Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des einst weltgrößten Produzenten Bodo Henning.

Am Sonntag, 1. Februar, lädt das Esche-Museum Limbach-Oberfrohna um 14 Uhr zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Moderne Zeiten in der Puppenstube“ ein. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Spielzeugherstellers Bodo Hennig, dessen Firma als einer der weltgrößten Produzenten von Puppenstubenmöbeln und Puppenhäusern galt. Seine...
