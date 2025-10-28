Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Zentralhaltestelle: Mann in Chemnitzer City krankenhausreif geschlagen

Ein 34-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht.
Bild: Symbolbild: Harry Haertel
Chemnitz
Zentralhaltestelle: Mann in Chemnitzer City krankenhausreif geschlagen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Täter sind flüchtig. Sie sollen einen 34-Jährigen geschlagen und getreten haben.

Der Streit begann bereits im Bus der Linie 21. Gegen 22.10 Uhr eskalierte am Montag die Situation auf einem Bahnsteig an der Chemnitzer Zentralhaltestelle. In dem Bus war das spätere Opfer mit zwei anderen Männern aneinandergeraten. An der Haltestelle gipfelte das Geschehen in einer Auseinandersetzung. Der 34-Jährige wurde getreten und...
