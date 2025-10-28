Zentralhaltestelle: Mann in Chemnitzer City krankenhausreif geschlagen

Die Täter sind flüchtig. Sie sollen einen 34-Jährigen geschlagen und getreten haben.

Der Streit begann bereits im Bus der Linie 21. Gegen 22.10 Uhr eskalierte am Montag die Situation auf einem Bahnsteig an der Chemnitzer Zentralhaltestelle. In dem Bus war das spätere Opfer mit zwei anderen Männern aneinandergeraten. An der Haltestelle gipfelte das Geschehen in einer Auseinandersetzung. Der 34-Jährige wurde getreten und...