Zeuge beobachtet Tat in Chemnitzer Bus: Wer hat wen ausgeraubt?

Im Bus der Linie 21 soll sich am Montagabend ein Raub ereignet haben. Warum die Polizei nicht nur die mutmaßlichen Täter, sondern auch die Betroffenen sucht.

Innerhalb weniger Minuten spielte sich am Montagabend vor den Augen eines Zeugen ein Krimi ab: Er will beobachtet haben, wie im Bus der Linie 21 zwei jugendliche Ukrainer im Alter von zehn bis 13 Jahren ausgeraubt worden sind. Die mutmaßlichen Täter seien an der Haltestelle „Chemnitz Center Nord“ eingestiegen. Der größere sei rund 18 Jahre...