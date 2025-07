„Zirkus war noch nie ein Zuckerschlecken“: Wie die Familie Weisheit in Chemnitz um eine Tradition kämpft

Bis zum 10. August ist der Zirkus Maximus in Chemnitz zu Gast. Jedoch wird der wirtschaftliche Betrieb immer schwieriger. Noch vor ein paar Jahren spielten die Artisten vor Tausenden, jetzt ist das Zelt deutlich kleiner. Aufgeben ist keine Option.

Der Zirkus Maximus der Familie Weisheit ist seit dieser Woche in Chemnitz. An vielen Stellen in der Stadt macht die Familie mit Plakaten und Flyern auf sich aufmerksam. Auf der Wiese neben dem Gablenz Center bei der Hans-Ziegler-Straße wurde das kleine Zelt aufgebaut. Ab Freitag stehen die Zirkusleute für mehr als zwei Wochen jeden Tag in der...