Zoll: Erstes von zehn Trainingszentren bundesweit entsteht in Chemnitz

Chemnitz
Etwa zwei Jahre wird es noch dauern, bis Zollbeamte zu Trainingszwecken nach Chemnitz kommen werden. Der erste Schritt zur Entstehung des Trainingszentrums ist aber bereits getan.
13.500 Quadratmeter, drei Gebäudeeinheiten und dabei auch noch nachhaltig – die Pläne für das neue Einsatz- und Trainingszentrum (ETZ) vom Zoll in Chemnitz sind groß. Vor Kurzem fand symbolisch der erste Spatenstich für das Bauprojekt statt. Es wird sich im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf befinden und das einzige seiner Art in Sachsen sein.
