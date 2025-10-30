Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zu rutschig: Lkw-Anhänger kippt auf Straße zur A 4 bei Lichtenau um

Chemnitz Umland
Zu rutschig: Lkw-Anhänger kippt auf Straße zur A 4 bei Lichtenau um
Von Denise Märkisch
Auf der Ziegeleistraße zwischen Sonnenlandpark und dem Ortsteil Merzdorf musste am Donnerstag ein Lkw aufwendig geborgen werden.

Die gute Nachricht vorab: Verletzt wurde niemand. Auf der Ziegeleistraße zwischen dem Sonnenlandpark in Lichtenau und Merzdorf hat es am Donnerstag gegen 10 Uhr einen Unfall gegeben. Der Anhänger eines Lkw der Marke Volvo kippte um. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war der Laster vom Sonnenlandpark kommend in Richtung Merzdrof unterwegs....
