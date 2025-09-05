Zu schnell, mit Handy am Ohr und ohne Gurt unterwegs: Polizei straft über hundert Fahrer in Chemnitz ab

Bei tausenden Fahrzeugen wurde am Freitag in Chemnitz die Geschwindigkeit gemessen. Was dabei herausgekommen ist.

Negative Spitzenreiter bei einer groß angelegten Kontrollaktion im Chemnitzer Stadtgebiet: einmal 25 km/h zu viel in einer 30er-Zone und einmal 18 km/h zu viel in einer 50er-Zone. Das teilt die Polizei Chemnitz am Freitag mit. Von 6.30 bis 13 Uhr hatte die Verkehrspolizei mit dem Ordnungsamt zusammen mehrere Schwerpunktkontrollen durchgeführt....