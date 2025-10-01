Zu wenig Platz an Chemnitzer Gymnasien: Stadt kauft historisches Schulgebäude

Ab kommendem Schuljahr sollen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum Abitur regulär in der einstigen Realschule an der Wielandstraße unterrichtet werden.

In Chemnitz wechseln im Vergleich zu anderen Städten weniger Kinder nach der Grundschule auf ein Gymnasium. Trotzdem reicht dort der Platz nicht aus. Immer wieder werden Schüler abgelehnt und auf andere Schulen verwiesen.