Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zu wenig Platz an Chemnitzer Gymnasien: Stadt kauft historisches Schulgebäude

Welches der Chemnitzer Gymnasien die Schule künftig nutzt, steht noch nicht fest.
Welches der Chemnitzer Gymnasien die Schule künftig nutzt, steht noch nicht fest. Bild: Toni Söll/Archiv
Welches der Chemnitzer Gymnasien die Schule künftig nutzt, steht noch nicht fest.
Welches der Chemnitzer Gymnasien die Schule künftig nutzt, steht noch nicht fest. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Zu wenig Platz an Chemnitzer Gymnasien: Stadt kauft historisches Schulgebäude
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab kommendem Schuljahr sollen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum Abitur regulär in der einstigen Realschule an der Wielandstraße unterrichtet werden.

In Chemnitz wechseln im Vergleich zu anderen Städten weniger Kinder nach der Grundschule auf ein Gymnasium. Trotzdem reicht dort der Platz nicht aus. Immer wieder werden Schüler abgelehnt und auf andere Schulen verwiesen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Abordnungen an Chemnitzer Oberschulen: „Meine Erwartungen sind übertroffen worden“
Der amtierende Leiter der Oberschule Schönau/Siegmar, Karsten Schott, konnte zum neuen Schuljahr auf elf zusätzliche Lehrkräfte zurückgreifen.
Um den massiven Ausfall zu verringern, wurden Lehrkräfte von anderen Schulen abgezogen und vorrangig an Oberschulen geschickt. An der Oberschule Schönau/Siegmar hat das gefruchtet. Andernorts kommt es nun aber zu Ausfällen.
Benjamin Lummer
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
30.08.2025
3 min.
Chemnitzer Gymnasium wächst und wächst: Trotz Erweiterung nicht genug Platz für alle
Schulleiterin Michaela Böttger freut sich über mehr Räume und moderne Fachkabinette.
Das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium auf dem Kaßberg nimmt einen modernen Anbau in Betrieb. Doch schon im kommenden Jahr könnte ein dritter Standort nötig werden.
Michael Müller
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel