Zuckersteuer für Grundschule in Rußdorf? Wie der Limbacher Kinderstadtrat entschieden hat

Zum ersten Mal fand in Limbach-Oberfrohna eine Kinderstadtratssitzung statt. Dritt- und Viertklässler aus Rußdorf konnten verschiedene Ideen für ihren Ort diskutieren. Die Ergebnisse überraschen.

Müssen Schüler, die zuckerhaltige Getränke in die Thomas-Müntzer-Grundschule in Rußdorf mitbringen, bald eine Zuckersteuer von 10 Cent zahlen? Diese Frage wurde am Mittwoch in einer besonderen Stadtratssitzung in Limbach-Oberfrohna diskutiert. Anstelle der gewählten Stadträte nahmen zwölf Kinder der Rußdorfer Grundschule deren Platz ein.