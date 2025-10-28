Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Züge beschossen oder beworfen: Erneut Engpässe auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig

Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig bei Wittgensdorf. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Update
Chemnitz
Züge beschossen oder beworfen: Erneut Engpässe auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig
Von Michael Müller, Erik Anke
Die Bundespolizei ermittelt nach mehreren ernsten Vorfällen auf der vielbefahrenen Strecke. In einigen Zügen geht es deswegen seit Montag besonders eng zu.

Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen sich Bahnreisende auf besonders volle Züge einstellen. Auf der viel genutzten Strecke RE 6 sind seit Montag zum Teil Züge unterwegs, die weniger Platz bieten als üblich. Das teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mit.
