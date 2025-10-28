Züge beschossen oder beworfen: Erneut Engpässe auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig

Chemnitz
Die Bundespolizei ermittelt nach mehreren ernsten Vorfällen auf der vielbefahrenen Strecke. In einigen Zügen geht es deswegen seit Montag besonders eng zu.
Zwischen Chemnitz und Leipzig müssen sich Bahnreisende auf besonders volle Züge einstellen. Auf der viel genutzten Strecke RE 6 sind seit Montag zum Teil Züge unterwegs, die weniger Platz bieten als üblich. Das teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.