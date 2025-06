Zugausfall zwischen Chemnitz und Leipzig: Diesellok mitten auf der Strecke ausgewechselt

Die Fahrgäste waren für drei Stunden an einem stillgelegten Bahnhof gestrandet. Wie lang die Reparatur dauert ist noch unklar.

Die Probleme auf der Zugstrecke RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig halten an. Am Donnerstagvormittag blieb ein Doppelstockverband in Richtung Leipzig auf halber Strecke liegen. Wegen einer technischen Störung stand der Zug rund drei Stunden am stillgelegten Bahnhof Cossen. Die Diesellok war defekt und musste ersetzt werden.