Zugverkehr unterbrochen: Unfall auf Bahnstrecke in Chemnitz-Wittgensdorf

Wegen eines Rettungsdiensteinsatzes ist am Samstagmorgen die Zugstrecke zwischen Chemnitz und Burgstädt gesperrt worden.

Aufgrund eines tödlichen Unfalls ist die Strecke von Chemnitz Hauptbahnhof nach Burgstädt am Samstagvormittag für alle Zugfahrten der Citybahn und der MRB gesperrt worden. Darüber informiert die Citybahn auf ihrer Website. Betroffen ist demnach die Citybahn-Linie C13 bis 9.44 Uhr.