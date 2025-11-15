Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zugverkehr unterbrochen: Unfall auf Bahnstrecke in Chemnitz-Wittgensdorf

Am Samstag gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Bahnstrecke an der Oberen Haupstraße in Chemnitz-Wittgensdorf gerufen.
Am Samstag gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Bahnstrecke an der Oberen Haupstraße in Chemnitz-Wittgensdorf gerufen. Bild: Jan Haertel
Am Samstag gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Bahnstrecke an der Oberen Haupstraße in Chemnitz-Wittgensdorf gerufen.
Am Samstag gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Bahnstrecke an der Oberen Haupstraße in Chemnitz-Wittgensdorf gerufen. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Zugverkehr unterbrochen: Unfall auf Bahnstrecke in Chemnitz-Wittgensdorf
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen eines Rettungsdiensteinsatzes ist am Samstagmorgen die Zugstrecke zwischen Chemnitz und Burgstädt gesperrt worden.

Aufgrund eines tödlichen Unfalls ist die Strecke von Chemnitz Hauptbahnhof nach Burgstädt am Samstagvormittag für alle Zugfahrten der Citybahn und der MRB gesperrt worden. Darüber informiert die Citybahn auf ihrer Website. Betroffen ist demnach die Citybahn-Linie C13 bis 9.44 Uhr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
11.11.2025
2 min.
Wohnhausbrand in Mittelsachsen: Leblose Person gefunden
Nach einem Brand in Großwaltersdorf hat die Polizei eine leblose Person gefunden.
Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im Eppendorfer Ortsteil Großwaltersdorf am Montag wurde eine leblose Person gefunden.
Falk Bernhardt
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
11.10.2025
1 min.
Chemnitz: Todesopfer bei Kollision mit Zug
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Im Ortsteil Glösa wurde eine Person von einem Zug erfasst.
Jens Kassner
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel