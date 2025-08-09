Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zugverkehr zwischen Chemnitz und Zwickau läuft nach Polizei-Einsatz wieder

Die Bundespolizei ist auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Hof im Einsatz.
Die Bundespolizei ist auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Hof im Einsatz.
Chemnitz
Zugverkehr zwischen Chemnitz und Zwickau läuft nach Polizei-Einsatz wieder
Von Denise Märkisch
Auf der Strecke soll es am Samstagvormittag einen Unfall mit Personenschaden gegeben haben.

Chemnitz.

Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Chemnitz und Hof läuft nach einer Sperrung wieder. Laut Bundespolizei hatte es einen Unfall mit Personenschaden gegeben. Seit kurz nach 8 Uhr stand der Zugverkehr Richtung Hof still. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldete für den RE 3, der zwischen Dresden, Chemnitz, Zwickau bis Hof fährt, Verspätungen.

Etwa 300 Reisende hatten sich laut Bundespolizei in dem betroffenen Zug befunden. Ein Ersatzzug sollte bestellt werden und die Reisenden dann weiter Richtung Hof bringen.

Der Unfall hatte sich in der Nähe des Bahnhofs Siegmar ereignet. Die Polizei ermittelt, sieht bisher keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. (aed/cma)

Wenn Sie das Gefühl haben, in einer ausweglosen Lebenslage zu sein, und über Suizid nachdenken, sollten Sie nicht zögern, Hilfe zu suchen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie online unter www.telefonseelsorge.de.

