Zugverkehr zwischen Chemnitz und Zwickau läuft nach Polizei-Einsatz wieder

Auf der Strecke soll es am Samstagvormittag einen Unfall mit Personenschaden gegeben haben.

Chemnitz. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Chemnitz und Hof läuft nach einer Sperrung wieder. Laut Bundespolizei hatte es einen Unfall mit Personenschaden gegeben. Seit kurz nach 8 Uhr stand der Zugverkehr Richtung Hof still. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldete für den RE 3, der zwischen Dresden, Chemnitz, Zwickau bis Hof fährt, Verspätungen.

Etwa 300 Reisende hatten sich laut Bundespolizei in dem betroffenen Zug befunden. Ein Ersatzzug sollte bestellt werden und die Reisenden dann weiter Richtung Hof bringen.

Der Unfall hatte sich in der Nähe des Bahnhofs Siegmar ereignet. Die Polizei ermittelt, sieht bisher keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. (aed/cma)

