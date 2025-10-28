Zukunft der Chemnitzer Innenstadt: Neues Papier zeigt die größten Baustellen auf

Chemnitz
Nach 20 Jahren soll in dieser Woche für das Herz der Stadt ein neues Strategiepapier beschlossen werden. Es spart nicht mit Kritik an Missständen und Fehlentwicklungen. Wie kann gegengesteuert werden?
Wie kann die Chemnitzer Innenstadt attraktiv gehalten werden, wenn der Einkauf im Geschäft für immer mehr Menschen eine immer geringere Rolle spielt? Antworten auf diese Frage gibt ein neuer Rahmenplan, über den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch entscheiden soll.
