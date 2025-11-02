Zum ersten Mal reiten als Erwachsene: Was ist das für ein Gefühl?

Chemnitz Umland
Nicht jedes Kind darf zum Reitunterricht. Oleksandra Patlai träumte davon ihr Leben lang und konnte sich ihren Wunsch jetzt in Limbach-Oberfrohna erfüllen. Dort lernte sie auch, dass mehr dazu gehört, als nur auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen.
Es ist der Traum vieler Mädchen, auf dem Rücken eines Pferdes zu reiten. Oleksandra Patlai hat diesen Wunsch seit ihrer Kindheit. „Ich liebe Tiere. Außerdem kommt beim Reiten das Gefühl von Freiheit dazu“, begründet sie. Doch ihre Eltern wollten ihren Wunsch nicht erfüllen, hatten Bedenken.
