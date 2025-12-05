Zunehmender Leerstand in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna: Was kann der Citymanager dagegen tun?

Chemnitz Umland
Axel Kluge ist seit 2023 verantwortlich für die Belebung der Innenstadt. Die größte Herausforderung ist der Kampf gegen den Leerstand. Diesen kann er jedoch nur bedingt beeinflussen.
Die Innenstadt von Limbach-Oberfrohna gleicht einer Baustelle – wortwörtlich, aber auch sinnbildlich. Am Johannisplatz erfolgen noch die letzten Handgriffe, bevor er sich aufgefrischt und als autofreie Zone präsentieren kann. Das Zentrum der Großen Kreisstadt soll damit attraktiver werden und mehr Menschen anlocken. Mit Beginn der Sanierung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.