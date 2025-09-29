Zurück im Sattel: Reithalle Burgstädt verwandelt sich in Voltigier-Arena

Voltigieren – die Kunst der Akrobatik auf dem Pferd – faszinierte in Burgstädt und brachte zwei Reitvereinen Erfolge in Mittelsachsen. Das sind die Ergebnisse.

Eine Woche nach dem ersten Oktoberfest in der Reithalle in Burgstädt haben wieder Pferde das Sagen in der Halle des Reitvereins „St. Georg“. Herbst-Voltigierturnier hieß der Wettkampf am Samstag, der zugleich als Kreismeisterschaft Voltigieren für den Landkreis Mittelsachsen ausgeschrieben war. Kleine Nachhilfe für Anfänger: Der Begriff...