Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zurück im Sattel: Reithalle Burgstädt verwandelt sich in Voltigier-Arena

Beim Themenvoltigieren begeisterten Hanna Romanus und Maja Wadewitz als Robin Hood auf dem Pferd Semper.
Beim Themenvoltigieren begeisterten Hanna Romanus und Maja Wadewitz als Robin Hood auf dem Pferd Semper. Bild: Wolfgang Mohn
Beim Themenvoltigieren begeisterten Hanna Romanus und Maja Wadewitz als Robin Hood auf dem Pferd Semper.
Beim Themenvoltigieren begeisterten Hanna Romanus und Maja Wadewitz als Robin Hood auf dem Pferd Semper. Bild: Wolfgang Mohn
Chemnitz Umland
Zurück im Sattel: Reithalle Burgstädt verwandelt sich in Voltigier-Arena
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Voltigieren – die Kunst der Akrobatik auf dem Pferd – faszinierte in Burgstädt und brachte zwei Reitvereinen Erfolge in Mittelsachsen. Das sind die Ergebnisse.

Eine Woche nach dem ersten Oktoberfest in der Reithalle in Burgstädt haben wieder Pferde das Sagen in der Halle des Reitvereins „St. Georg“. Herbst-Voltigierturnier hieß der Wettkampf am Samstag, der zugleich als Kreismeisterschaft Voltigieren für den Landkreis Mittelsachsen ausgeschrieben war. Kleine Nachhilfe für Anfänger: Der Begriff...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.07.2025
4 min.
„Eine gute Reithose kostet schon 150 Euro“: Familie aus Mittelsachsen rechnet vor, wie teuer Reiten wirklich ist
Luca mit seinen Schwestern Stephanie und Nora Staroszyk (von links) mit Pferd „For Fashion“ beim Burgstädter Reitturnier des Reitvereins „St. Georg“ in Burgstädt.
Der Pferdesport fasziniert Familie Staroszyk. Trotz hoher Kosten ist die Leidenschaft ungebrochen. Mario Staroszyk erzählt beim Reitturnier in Burgstädt über den besonderen Zusammenhalt der Familie.
Bettina Junge
08:37 Uhr
2 min.
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
22.09.2025
3 min.
Vernissage im Taurasteinturm Burgstädt: Lewandowskys langer Weg zum „Wetterleuchten“ der Kulturhauptstadt
Das Kulturhauptstadtprojekt „Alle Wetter“ im Taurasteinturm in Burgstädt ist eröffnet.
Der Taurasteinturm in Burgstädt wird zur Leinwand für Via Lewandowskys Kunst. „Wetterleuchten“ begeistert mit Licht und Sound. Doch die Entstehungsgeschichte des Projekts war spannend.
Bettina Junge
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel