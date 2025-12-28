MENÜ
  • Chemnitz
  Zurück in die Heimat: Warum sich eine Rückkehr nach Chemnitz lohnt

Katrin Bothe (links) und Laura Thieme von „Chemnitz zieht an“ haben mit Pizza-Portionen berechnet, wie gut es sich in Chemnitz lebt.
Katrin Bothe (links) und Laura Thieme von „Chemnitz zieht an“ haben mit Pizza-Portionen berechnet, wie gut es sich in Chemnitz lebt. Bild: VideoVision/Luise Müller
Katrin Bothe erklärt anhand der Lebenshaltungskosten die Vorzüge von Chemnitz.
Katrin Bothe erklärt anhand der Lebenshaltungskosten die Vorzüge von Chemnitz. Bild: VideoVision/Luise Müller
Bei der Rückkehrer-Party von „Chemnitz zieht an“ kamen zahlreiche Besucher.
Bei der Rückkehrer-Party von „Chemnitz zieht an“ kamen zahlreiche Besucher. Bild: VideoVision/Luise Müller
Chemnitz
Zurück in die Heimat: Warum sich eine Rückkehr nach Chemnitz lohnt
Von Christian Mathea
Die Löhne sind zwar in Westdeutschland noch höher, allerdings auch die Lebenshaltungskosten. Die Fachkräfte-Initiative „Chemnitz zieht an“ zeigt, wie sich das im Alltag auswirken kann.

Es sind 14,8 Pizzen, die ein Chemnitzer Single pro Monat mehr futtern kann als ein Durchschnittsdeutscher. Im Vergleich zu einem Berliner oder Münchner geht noch deutlich mehr. Diesen Pizza-Vergleich hat die Initiative „Chemnitz zieht an“ aufgestellt und dafür Einkommen und Lebenshaltung in mehreren deutschen Städten verglichen. Zwar wird...
