Zurück in die Heimat: Warum sich eine Rückkehr nach Chemnitz lohnt

Chemnitz
Die Löhne sind zwar in Westdeutschland noch höher, allerdings auch die Lebenshaltungskosten. Die Fachkräfte-Initiative „Chemnitz zieht an“ zeigt, wie sich das im Alltag auswirken kann.
Es sind 14,8 Pizzen, die ein Chemnitzer Single pro Monat mehr futtern kann als ein Durchschnittsdeutscher. Im Vergleich zu einem Berliner oder Münchner geht noch deutlich mehr. Diesen Pizza-Vergleich hat die Initiative „Chemnitz zieht an“ aufgestellt und dafür Einkommen und Lebenshaltung in mehreren deutschen Städten verglichen. Zwar wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.