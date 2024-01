Zusteller in Chemnitz lässt mehr als 2000 Briefe verschwinden

Der Job bei einem privaten Postdienst habe ihn überfordert, verteidigte sich der Angeklagte vor Gericht. Doch warum fand man bei ihm auch geöffnete Sendungen?

Dieser Job war wohl nicht der richtige. Briefe, Postkarten und Kataloge austragen in der Chemnitzer Innenstadt, so lautete die Aufgabe eines Mittzwanzigers, als er im Herbst 2022 bei einem privaten Postdienstleister anheuerte. Nach wenigen Wochen hängte er den Job wieder an den Nagel, und nun musste sich der Mann sogar vor Gericht verantworten....