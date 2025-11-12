Zwei Brände in der Nacht in Chemnitz

Die Mülltonne und der Kinderwagen wurden offenbar angezündet.

An zwei Orten hat es in der Nacht zu Mittwoch in Chemnitz gebrannt. Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr an die Yorckstraße im Yorckgebiet gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, auch eine angrenzende Hecke fing Feuer. Anwohner sollen geholfen haben, den Brand zu löschen. Schaden an Gebäuden sowie Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben.