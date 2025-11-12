Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr beim Einsatz an der Yorckstraße. Bild: Harry Haertel
Die Feuerwehr beim Einsatz an der Yorckstraße. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Zwei Brände in der Nacht in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Mülltonne und der Kinderwagen wurden offenbar angezündet.

An zwei Orten hat es in der Nacht zu Mittwoch in Chemnitz gebrannt. Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr an die Yorckstraße im Yorckgebiet gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, auch eine angrenzende Hecke fing Feuer. Anwohner sollen geholfen haben, den Brand zu löschen. Schaden an Gebäuden sowie Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben.
