Zwei Frauen in Chemnitz bieten an der Wohnungstür Teppiche an und stehlen Geld

Chemnitz
Zuerst übergab das Opfer 500 Euro. Dann wendete das Duo noch einen Trick an.
Ein Senior ist nach Polizeiangaben am Donnerstag, 4. Dezember, an der Liddy-Ebersberger-Straße im Chemnitzer Stadtteil Gablenz von zwei Frauen bestohlen worden. Sie boten an der Wohnungstür Teppiche an und erhielten 500 Euro. Während eine Frau den Mann ablenkte, gab die andere vor, auf die Toilette zu müssen, und stahl aus der Wohnung Geld in...
