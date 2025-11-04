Zwei Kinder bei Unfall in Chemnitz verletzt

Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag in Kappel. Die Kinder sind im Krankenhaus.

Auf der Straße Usti nad Labem im Chemnitzer Stadtteil Kappel sind am Dienstagnachmittag zwei Kinder verletzt worden. Die Polizei bestätigt einen Zusammenstoß zwischen den Kindern und einem Pkw um 15.40 Uhr. Offenbar sind die Kids in das Auto gerannt. Wie alt die Kinder sind, was konkret passiert ist, dazu ist am frühen Abend im Lagezentrum der...