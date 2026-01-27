MENÜ
  • Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Chemnitz

Bei einem Unfall am Montag verletzten sich zwei Menschen schwer. Bild: Jan Haertel
Bei einem Unfall am Montag verletzten sich zwei Menschen schwer. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Chemnitz
Von Denise Märkisch und Erik Anke
Auf der Oberfrohnaer Straße hat sich Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Drei Autos kollidierten auf glatter Straße.

Auf der Oberfrohnaer Straße in Chemnitz sind am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr drei Autos zusammengestoßen. Ein stadtwärts fahrender Opel kam dabei auf winterglatter Straße nach links von seiner Spur ab und touchierte erst einen entgegenkommenden Hyundai, bevor er mit einem dahinter fahrenden VW zusammenstieß, erklärt eine Sprecherin der...
