  • Zwei Tage „Handgemacht-Kreativmarkt“ in der Chemnitzer Messe

Handgemacht-Kreativmarkt Foto: JS Veranstaltungszentrum
Handgemacht-Kreativmarkt Foto: JS Veranstaltungszentrum
Chemnitz
Zwei Tage „Handgemacht-Kreativmarkt“ in der Chemnitzer Messe
Von Galina Pönitz
Handgemachte Produkte, Designideen und Kulinarisches sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm gibt es am 28. Februar und 1. März.

Chemnitz.

Fast 200 Aussteller aus Deutschland, Polen, Tschechien und Spanien – davon sind nach Veranstalterangaben mehr als 25 erstmals dabei – laden am 28. Februar und am 1. März zum 17. „Handgemacht-Kreativmarkt“ in die Messe Chemnitz ein. Sie präsentieren am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr handgemachte Produkte, Designideen und kulinarische Spezialitäten. Zum Programm gehören gehören 45 Workshops, Mitmachaktionen und Schauvorführungen, bei denen Besucher selbst kreativ werden können. So können Schmuckliebhaber Perlenarmbänder und Halsketten fädeln. Aber auch moderne Techniken sind vertreten: 3D-Druck-Vorführungen, Live-Lasergravuren, personalisierte Buttons sowie individuell bedruckte Becher und Tassen sollen zeigen, wie kreativ Technik eingesetzt werden kann. Neu in diesem Jahr ist der offene Stricktreff „Strick & Schnack“, der jeden willkommen heißt, der in lockerer Atmosphäre gemeinsam stricken und sich über das Hobby austauschen möchte. Besonderes Extra dabei: Wer sein Strickzeug mitbringt, zahlt den ermäßigten Eintritt von 5 Euro. Regulär kostet das Ticket 7 Euro. (gp) Foto: JS Veranstaltungszentrum

Mehr Artikel