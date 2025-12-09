Zwei Turnhallen in Chemnitz großflächig mit Graffiti beschmiert

Buchstabenkombinationen wurden an den Wänden entdeckt. Was dazu bekannt ist.

Zwei Turnhallen an der Fürstenstraße im Chemnitzer Yorckgebiet sind über Nacht großflächig mit Graffiti beschmiert worden, hat die Polizei berichtet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, dem 5. Dezember, gegen 16 Uhr, und Montag, dem 8. Dezember, etwa 7 Uhr. Wände der Hallen wurden mit Buchstabenkombinationen versehen....