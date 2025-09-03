Zwei Unfälle, 72.000 Euro Schaden: Was in Limbach-Oberfrohna und auf der A72 passierte

Ein missglücktes Abbiegen in Limbach-Oberfrohna führte zu einem heftigen Zusammenprall von zwei Fahrzeugen. Auf der A72 war Starkregen ein Problem.

Hoher Sachschaden ohne Verletzte bei Unfällen: Am Dienstagmorgen kam es in Limbach-Oberfrohna zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Chemnitzer und Hohensteiner Straße. Ein 36-jähriger VW-Fahrer wollte nach links abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge... Hoher Sachschaden ohne Verletzte bei Unfällen: Am Dienstagmorgen kam es in Limbach-Oberfrohna zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Chemnitzer und Hohensteiner Straße. Ein 36-jähriger VW-Fahrer wollte nach links abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge...