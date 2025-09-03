Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwei Unfälle, 72.000 Euro Schaden: Was in Limbach-Oberfrohna und auf der A72 passierte

Bei Unfällen in Limbach-Oberfrohna und auf der A 72 gab es einen hohen Sachschaden.
Bei Unfällen in Limbach-Oberfrohna und auf der A 72 gab es einen hohen Sachschaden. Bild: Stefan Puchner/dpa
Bei Unfällen in Limbach-Oberfrohna und auf der A 72 gab es einen hohen Sachschaden.
Bei Unfällen in Limbach-Oberfrohna und auf der A 72 gab es einen hohen Sachschaden. Bild: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz Umland
Zwei Unfälle, 72.000 Euro Schaden: Was in Limbach-Oberfrohna und auf der A72 passierte
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein missglücktes Abbiegen in Limbach-Oberfrohna führte zu einem heftigen Zusammenprall von zwei Fahrzeugen. Auf der A72 war Starkregen ein Problem.

Hoher Sachschaden ohne Verletzte bei Unfällen: Am Dienstagmorgen kam es in Limbach-Oberfrohna zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Chemnitzer und Hohensteiner Straße. Ein 36-jähriger VW-Fahrer wollte nach links abbiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge...
