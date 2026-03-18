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Der Audi prallte gegen einen haltenden Transporter.
Der Audi prallte gegen einen haltenden Transporter. Foto: Jan Härtel
Der Audi prallte gegen einen haltenden Transporter.
Der Audi prallte gegen einen haltenden Transporter. Foto: Jan Härtel
Chemnitz
Zwei Verletzte nach Unfall auf Südring in Chemnitz
Redakteur
Von Erik Anke
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Zwei Autofahrer kamen nach einer Kollision in ein Krankenhaus. Es kommt zu Behinderungen an der Unfallstelle.

Zwei Personen wurden am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Südring in Chemnitz verletzt. Gegen 14 Uhr übersah offenbar eine Audi-Fahrerin auf Höhe der Bernsdorfer Straße einen haltenden Ford-Transporter und kollidierte mit diesem. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenso verletzt wie der Fahrer des Transporters. Laut...
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