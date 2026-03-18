Zwei Verletzte nach Unfall auf Südring in Chemnitz

Zwei Autofahrer kamen nach einer Kollision in ein Krankenhaus. Es kommt zu Behinderungen an der Unfallstelle.

Zwei Personen wurden am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Südring in Chemnitz verletzt. Gegen 14 Uhr übersah offenbar eine Audi-Fahrerin auf Höhe der Bernsdorfer Straße einen haltenden Ford-Transporter und kollidierte mit diesem. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenso verletzt wie der Fahrer des Transporters. Laut...