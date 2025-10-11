Zwischen Glanz und Elend: „La Traviata“ im Chemnitzer Opernhaus

Am 12. Oktober wird auf der Bühne die Geschichte einer Frau erzählt, die laut dem italienischen Operntitel einst „vom Wege abkam“.

Chemnitz. Das Chemnitzer Opernensemble bringt am 12. Oktober um 18 Uhr eine der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte auf die Bühne im Opernhaus: Giuseppe Verdis „La Traviata“ (im Bild ein Szenenfoto). Nach dem Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas geht es in der Oper um Violetta Valéry, die begehrter Star in der glamourösen Welt der Reichen und Schönen ist und sich zu Alfredo Germont hingezogen fühlt. Doch bald wird sie von Alfredos Vater, der aufgrund von Violettas Vergangenheit um die gesellschaftliche Stellung seiner Familie fürchtet, dazu gedrängt, sich von Alfredo zu trennen. Schweren Herzens gibt sie nach und lässt Alfredo glauben, dass sie einen anderen liebt. Wochen später offenbart Alfredos Vater seinem Sohn den wahren Grund für Violettas Verhalten. Alfredo will sie um Verzeihung bitten. Doch Violetta ist todkrank. (gp) Foto: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz

Tickets gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 27,70 Euro. Informationen zum Spielplan stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de