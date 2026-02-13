Zwischen Klangschalen und Aurafotografie: Messe „Balance und Spirit“ im Wasserschloß Klaffenbach

Gesundheitsförderung und Alternativmedizin stehen im Fokus der Messe „Balance & Spirit“. Im Wasserschloß Klaffenbach treffen sich Experten und Interessierte. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher.

Um bewussteres Leben geht es am Wochenende zur „Balance & Spirit“ im Wasserschloß Klaffenbach. Sie findet am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Schlossgebäude statt. Die Messe bietet Heilpraktikern, Kursleitern und Händlern die Möglichkeit, ihre Angebote und Produkte einem...