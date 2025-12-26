MENÜ
  Zwischen Wiener Würstchen und Patschuli-Duft: Ein Chemnitzer Festival der besonderen Art

Diana Neubert hat hunderte Würstchen an die Festival-Besucher verkauft. Für diesen Dienst trägt sie sich immer gern ein.
Diana Neubert hat hunderte Würstchen an die Festival-Besucher verkauft. Für diesen Dienst trägt sie sich immer gern ein. Bild: Marcus Legner
Chemnitz
Zwischen Wiener Würstchen und Patschuli-Duft: Ein Chemnitzer Festival der besonderen Art
Redakteur
Von Denise Märkisch
Das 27. „Dark Storm“-Festival in der Chemnitzer Stadthalle war ausverkauft. 1997 ging alles im Kraftwerk los. Damit tausende Fans ihre Bands feiern können, müssen nicht nur die Musiker am Feiertag arbeiten.

Diana Neubert könnte den Abend in Familie verbringen. Doch sie arbeitet am Imbiss-Stand in der Stadthalle. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Bis tief in die Nacht wird ihre Schicht gehen. Hunderte Würstchen und Brezeln werden dann über die Theke gewandert sein. Seit Jahren gehört sie zu den Menschen, die das „Dark Storm“-Festival...
