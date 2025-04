Mit ihrer Zweitstimmen entscheiden Wähler über die Landesliste einer Partei. Sie enthält Kandidaten, die eine Partei in einem Bundesland in den Bundestag schicken will. Zweitstimmen allein definieren, wie viele Sitze jede Partei im Bundestag erhält. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Fünf-Prozent-Hürde: Parteien müssen bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erzielt haben oder in mindestens drei Wahlkreisen die Mehrheit der Erststimmen, um in den Bundestag zu kommen. Für Parteien nationaler Minderheiten wie den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) gilt die Fünf-Prozent-Hürde nicht.