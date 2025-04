Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl: Welche Partei passt zu Ihren Überzeugungen?

29 Parteien sind am 23. Februar zur Bundestagswahl zugelassen. In Sachsen stellen sich 15 von ihnen mit Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Um Wählern eine Orientierung in der Vielzahl politischer Aussagen und Programme zu geben, hat die Bundeszentrale für politische Bildung ihren neuen Wahl-O-Maten veröffentlicht. freiepresse.de stellt ihn auf ihrer eigenen Webseite bereit und beantwortet wichtige Fragen:

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Werkzeug. Auf 38 Thesen können Nutzerinnen und Nutzer mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" antworten und die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat ermittelt den Grad der Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Wer hat ihn erfunden?

Der Wahl-O-Mat wurde 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt. Inspiriert wurde er von ähnlichen digitalen Wahlhilfen aus den Niederlanden. Zusammen mit einem Team aus Wissenschaftlern, Journalisten und jungen Wählern entwickelte die Bundeszentrale den Wahl-O-maten als Orientierungshilfe für unentschlossene Wähler. Seitdem wurde er kontinuierlich weiterentwickelt.

Was ist die Bundeszentrale für politische Bildung?

Sie ist eine staatliche Einrichtung, die zum Bundesinnenministerium gehört. Zu ihren Aufgaben gehören die Förderung des demokratischen Bewusstseins und der politischen Bildung in Deutschland. Sie ist unabhängig von politischen Parteien und soll Bürger dabei unterstützen, sich eine eigene politische Meinung zu bilden.

Woher kommen die 38 Thesen des Wahl-O-Maten?

Die Thesen wurden von einer Redaktion aus Jungwählern, Wissenschaftlern und Bildungsexperten entwickelt. Als Grundlage dienen Wahlprogramme und programmatische Aussagen der Parteien. Die Thesen sollen ein breites Spektrum an relevanten Themen abdecken, die für die Bundestagswahl von Bedeutung sind.

Beantworten die Parteien die Thesen?

Die zur Wahl zugelassenen Parteien können zu den 38 Thesen Stellung nehmen und angeben, ob sie einer These zustimmen, sie ablehnen oder neutral dazu stehen. Diese Antworten werden im Wahl-O-Mat hinterlegt und dienen als Vergleichsbasis.

Gibt der Wahl-O-Mat eine konkrete Wahlempfehlung?

Nein. Er dient als Informations- und Orientierungshilfe, indem er aufzeigt, mit welchen Parteien die größten inhaltlichen Übereinstimmungen bestehen. Die Wahlentscheidung liegt bei den Wählern.

Wie populär ist der Wahl-O-Mat?

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 wurde der Wahl-O-Mat mehr als 130 Millionen Mal genutzt. Vor der Landtagswahl in Sachsen im vergangenen Jahr zählte der Wahl-O-Mat 674.000 Aufrufe.

Welche Alternativen zum Wahl-O-Mat gibt es?

Auch wenn der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung wahrscheinlich das älteste und bekannteste Angebot seiner Art ist, ist es längst nicht die einzige Möglichkeit, sich vor der Bundestagswahl zu informieren.

Eine Vielzahl von Institutionen oder Vereinen bieten inzwischen auch Informationen zu Wahlen an, die einen einfachen Ansatz mit Abfragen verfolgen. So etwa die Open Knowledge Foundation mit dem "Real-O-Mat.de" oder der Verein Vote Swiper mit dem "WahlSwiper". (roy/dpa)