Fettes Brot will "dicke Party" nach letztem Konzert feiern

In wenigen Tagen werden die Hamburger Kult-Deutsch-Rapper Dokter Renz, König Boris und Björn Beton ihr letztes Konzert vor Tausenden Menschen gegeben haben. Was danach passiert, wissen sie bereits.

Hamburg. Wenn das Hamburger Hip-Hop-Trio Fettes Brot am Samstag nach 31 Jahren das letzte Abschiedskonzert gegeben hat, wollen die Deutschrapper nochmal kurz richtig aufdrehen.

"Dann gibts eine dicke Party. Wir werden viele Gäste treffen und völlig überfordert sein, mit so vielen Menschen reden zu dürfen. Und irgendwann werden wir besoffen ins Taxi steigen und am nächsten Tag hoffentlich nicht zu verkatert aufwachen", sagte Boris Lauterbach alias König Boris (49) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Fettes Brot geben am Freitag und Samstag vor jeweils etwa 25.000 Leuten auf der Hamburger Trabrennbahn Bahrenfeld ihre Abschiedskonzerte. Zuvor waren sie zu Wochenbeginn bei zwei Clubkonzerten in der Hamburger Markthalle aufgetreten. Fettes Brot sind mit Deutschrap-Ohrwürmern wie "Nordisch By Nature", "Jein", "Emanuela", "An Tagen wie diesen" und "Schwule Mädchen" bekannt und bei vielen auch Kult geworden. (dpa)