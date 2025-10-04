Nach Drohnenalarm: Wieder Flüge am Münchner Flughafen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Morgen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.
Am Morgen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Reisende müssen aber weiter mit Verzögerungen rechnen.
Reisende müssen aber weiter mit Verzögerungen rechnen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Flughafen wurden Snacks und Getränke an die Gestrandeten verteilt.
Am Flughafen wurden Snacks und Getränke an die Gestrandeten verteilt. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Viele Menschen übernachteten im Flughafen.
Viele Menschen übernachteten im Flughafen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Flughafen wurden Luftmatratzen verteilt.
Am Flughafen wurden Luftmatratzen verteilt. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Morgen um 7.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.
Am Morgen um 7.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Auch die Feuerwehr ist am Flughafen im Einsatz.
Auch die Feuerwehr ist am Flughafen im Einsatz. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen.
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Morgen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.
Am Morgen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Reisende müssen aber weiter mit Verzögerungen rechnen.
Reisende müssen aber weiter mit Verzögerungen rechnen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Flughafen wurden Snacks und Getränke an die Gestrandeten verteilt.
Am Flughafen wurden Snacks und Getränke an die Gestrandeten verteilt. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Viele Menschen übernachteten im Flughafen.
Viele Menschen übernachteten im Flughafen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Flughafen wurden Luftmatratzen verteilt.
Am Flughafen wurden Luftmatratzen verteilt. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Am Morgen um 7.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.
Am Morgen um 7.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Auch die Feuerwehr ist am Flughafen im Einsatz.
Auch die Feuerwehr ist am Flughafen im Einsatz. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen.
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Panorama
Nach Drohnenalarm: Wieder Flüge am Münchner Flughafen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wieder werden Drohnen am Münchner Flughafen gesichtet, der Flugbetrieb wird zeitweise eingestellt. Tausende Flugreisende können nicht wie geplant reisen. Nun gibt es wieder Bewegung auf dem Rollfeld.

München.

Nach erneuten Drohnensichtungen innerhalb von zwei Tagen ist der Flugbetrieb am Münchner Flughafen am Morgen wieder angelaufen. "Ab 7 Uhr wird der Flugbetrieb schrittweise aufgenommen", teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. In der Nacht waren alle Starts und Landungen wegen der Sichtung von zwei Drohnen ausgesetzt worden.

"Jetzt werden nach und nach die Kapazitäten wieder hochgefahren", sagte ein Sprecher des Flughafens. Reisende müssen aber noch den ganzen Tag mit Verspätungen rechnen. Er empfiehlt den Passagieren, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges bei den entsprechenden Airlines auf der Homepage zu informieren.

Nach der erneuten Sichtung von Drohnen war der Flugverkehr am Freitagabend den zweiten Abend infolge eingestellt worden. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Rund 6.500 Reisende waren davon betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Einige mussten im Airport übernachten. "Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht", heißt es auf der Internetseite. Normalerweise heben an dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands morgens ab 5.00 Uhr Flugzeuge ab.

Die Bundespolizei sprach von zwei Drohnensichtungen im Bereich der Nord- und der Südbahn. Bundespolizisten hätten sie am Freitag kurz vor 23.00 Uhr gesehen. "Die Drohnen entfernten sich sofort, noch bevor sie identifiziert werden konnten", teilte ein Sprecher mit.

Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Vor der Abfluganzeige in München standen in der Nacht mehrere Gruppen gestrandeter Reisenden mit ihrem Gepäck und berieten sich, wie ein dpa-Reporter berichtete. Andere legten sich auf die Sitzbänke.

Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen.
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen.
Rund 6.500 Menschen waren von den ausgesetzten Starts und Landungen am Münchner Flughafen betroffen. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen empfindlich gestört. Zahlreiche Flüge fielen aus oder mussten auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet werden. Rund 3.000 Passagiere waren davon betroffen. Hunderte Menschen mussten die Nacht auf in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen. Im Laufe des Freitags hatte es dann keine größeren Behinderungen mehr gegeben.

Welche Konsequenzen will die Politik ziehen?

Als Konsequenz aus den Drohnensichtungen will die Politik einen besseren Schutz von Airports durchsetzen. "Wir brauchen schnell eine funktionierende Drohnenabwehr", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Sicherheitsbehörden müssen handlungsfähiger und moderner werden." Eine pauschale Antwort, ob eine Drohne abgeschossen werden solle, könne nicht gegeben werden, sagte Reul. Für einen möglichen Abschuss sei entscheidend, dass die Maßnahmen "rechtlich sauber, verhältnismäßig und technisch wirksam" seien.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will, dass die Landespolizei im Freistaat im Zweifelsfall auch Drohnen abschießen darf. "Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten der bayerischen Polizei deutlich erweitern, damit sie sofort und effektiv gegen Drohnen vorgehen kann. Das bedeutet auch, dass die Polizei bei akuter Gefahr Drohnen sofort abschießen darf."

Drohnen sollen auch Thema eines Treffens von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit mehreren Kollegen aus europäischen Ländern heute in München sein. Am Freitag kündigte er an, die Bundeswehr solle im Zuge von Amtshilfe am Kampf gegen Drohnen beteiligt werden. Bisher ist das Sache der Polizei von Bund und Ländern. Dazu will Dobrindt schon bald nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorlegen.

Was ist zu den Hintergründen bekannt?

Unklar ist, wer hinter den Drohnenflügen steckt und welche Motive vorliegen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte am Donnerstag den Vorfall in München in eine Reihe mit weiteren Drohnensichtungen in Europa. "Das war jetzt kein Einzelfall", sagte Söder bei Welt TV. "Es ist die Sicherheitslage, in der wir stehen", sagte er.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schloss auch Trittbrettfahrer nicht aus. "Ich bin sicher: Nicht jede Drohne steuert der Kreml – aber jede einzelne spielt (Präsident Wladimir) Putin in die Karten", sagte Reul. "Wer leichtfertig eine Drohne steigen lässt, sollte sich darüber im Klaren sein." Er rief aber zur Besonnenheit auf: "Verunsicherung zu verbreiten, ist genau das Ziel, das etwa Russland mit solchen Aktionen verfolgt."

Experte fordert Kennzeichnungspflicht für "legale Drohnen"

Luftfahrtexperten fordern eine Pflicht zum Kennzeichnen von Drohnen als Konsequenz aus den jüngsten Zwischenfällen an Flughäfen. "Wir brauchen eine komplette und verpflichtende Sichtbarkeit aller legalen Drohnen, damit sie schnell von illegalen unterschieden werden können", sagte der Vorsitzende des Europäischen Verbands für unbemannte Luftfahrt, Gerald Wissel, der Deutschen Presse-Agentur.

Er sieht Flughäfen in Deutschland nicht vor Drohnen geschützt. Da schwer einzuschätzen sei, wohin eine Drohne fliege, müsse ein "virtueller Zaun" an allen Flughäfen errichtet werden, damit sie nicht weiterfliegen.

Zahl der Störungen mit Drohnen stark gestiegen

Störungen mit Drohnen an den Flughäfen hierzulande haben nach Angaben der Deutschen Flugsicherung deutlich zugenommen. Vor gut einer Woche hatte das Unternehmen, das zu 100 Prozent dem Bund gehört, mitgeteilt, im laufenden Jahr 2025 seien bis Ende August bereits 144 Behinderungen durch Drohnen registriert worden. Allein in München hatte es bis August sechs Sichtungen gegeben, am Frankfurter Flughafen 35. Im Vorjahr seien es im selben Zeitraum bundesweit 113 Vorkommnisse gewesen, im Jahr 2023 nur 99.

Erst vergangene Woche waren über Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Die Behörden prüfen den Verdacht, wonach die Drohnen über kritische Infrastruktur geflogen sind.

"Wenn der Flugbetrieb durch Drohnen lahmgelegt wird, ist das nicht nur ein Sicherheitsproblem – es beschädigt das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Luftverkehrs. Die Passagiere erwarten zu Recht, dass Flughäfen sicher sind – in der Luft wie am Boden", teilte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, mit. Er verlangte ein Kompetenzzentrum für die Abwehr unbemannter Flugobjekte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Drohnenalarm in München – zentrale Fragen immer noch offen
Flüge wurden wegen der Drohnen umgeleitet.
Statt Urlaub heißt es für Reisende in München: Warten. Nach Drohnensichtungen kommt der Flugbetrieb langsam wieder in Gang. Die Politik diskutiert über Abwehrmaßnahmen.
03.10.2025
2 min.
Flughafen München stellt wegen möglicher Drohnen Betrieb ein
Noch ist unklar, ob es Drohnen waren.
Wieder wird der Flugverkehr in München eingestellt. Noch ist unklar, ob tatsächlich erneut Drohnen gesichtet wurden.
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel