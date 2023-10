Reinhold Messner wieder oben auf Achttausender-Liste

Viele Jahre lang galt Reinhold Messner unbestritten als erster Mensch, der auf allen 14 Achttausendern stand. Dann kam ein deutscher Bergchronist zu dem Ergebnis, dass das nicht stimmt. Jetzt soll Messner wieder ganz nach oben - aber er will nicht mehr.

Rom.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner soll nach hitzigen Debatten wieder zurück ins Guinness-Buch der Rekorde - als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Inzwischen will der 79-Jährige aber nicht mehr. Messner kündigte am Freitag an, dass er gegen den Guinness-Verlag vorgehen werde, sollte sein Name auf einer neuen Liste mit den Bezwingern aller Achttausender nun doch wieder erscheinen. "Wenn das ins Guinness-Buch kommt, werde ich das verbieten", sagte der Südtiroler der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Ich bin dagegen, dass mein Name auf einer solchen Liste steht."