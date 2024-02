Taylor Swift kündigt bei Grammy-Verleihung neues Album an

Bei der 66. Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles darf sich Taylor Swift über eine Auszeichnungen freuen. Dabei verkündet sie zudem, dass es bald auch schon wieder neue Musik von ihr zu hören gibt.

Los Angeles.

Pop-Superstar Taylor Swift bringt im April ein neues Album heraus. "Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt "The Tortured Poets Department"", sagte Swift bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles.