Wärmster Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen

Experten sind sich sicher - und schlagen Alarm: 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach mehrfachen Hitzerekorden verzeichen sie im Oktober "außergewöhnliche Temperaturanomalien".

Noch nie seit Messbeginn war es im Oktober auf der Erde so warm wie in diesem Jahr. 2023 sei mit Abstand der wärmste Oktober seit Beginn der Messreihe im Jahr 1940 gewesen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mit.