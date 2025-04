Der Dresdner Striezelmarkt, der als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands gilt, ist ein herausragendes Highlight der Adventszeit und zieht jährlich tausende Besucher aus aller Welt in die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Die Geschichte dieses traditionsreichen Marktes reicht bis ins Jahr 1434 zurück, als er zum ersten Mal seine Tore öffnete. Seitdem hat sich der Striezelmarkt kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute nicht nur einer der ältesten, sondern auch einer der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte in ganz Europa. Dieser Markt, der im Herzen der Dresdner Altstadt angesiedelt ist, wird von der historischen Architektur und dem festlich beleuchteten Altmarkt umrahmt, was dem gesamten Ereignis eine besondere Atmosphäre verleiht.



Der Name „Striezelmarkt“ ist eng mit dem berühmten Dresdner Christstollen verbunden, der in der Region traditionell als „Striezel“ bekannt ist. Dieser Weihnachtsstollen, der über Jahrhunderte hinweg nach alten Rezepturen gebacken wird, ist ein Symbol für die reiche Backtradition der Stadt und wird auf dem Markt in vielfältigen Variationen angeboten. Der Dresdner Christstollen ist so eng mit der Geschichte des Marktes verknüpft, dass er bis heute eine zentrale Rolle auf dem Striezelmarkt spielt und für viele Besucher einer der Hauptgründe ist, den Markt zu besuchen.



Die Besucher des Dresdner Striezelmarktes können sich auf eine besondere Atmosphäre freuen. Beim Betreten des Marktes wird man von weihnachtlichen Düften nach Zimt, gebrannten Mandeln, Glühwein und frischem Gebäck umfangen. Die Klänge von Weihnachtsliedern und Chormusik schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und besinnlich ist.



Ein weiteres Highlight des Dresdner Striezelmarktes ist das umfangreiche Angebot an kunsthandwerklichen Schätzen aus der Region. Die Besucher können hochwertige handgefertigte Produkte kaufen, die traditionelles Handwerk und moderne Kreativität vereinen. Von kunstvoll geschnitzten Holzfiguren aus dem Erzgebirge über filigranen Weihnachtsschmuck bis hin zu handgefertigtem Spielzeug – die Vielfalt der angebotenen Waren ist groß.



Das Programm beim Dresdner Striezelmarkt

Das Programm des Dresdner Striezelmarktes ist reichhaltig und traditionsreich. Auf der großen Bühne am Altmarkt, die das zentrale Herzstück des Marktes bildet, erwartet die Besucher täglich ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das eine breite Palette an weihnachtlichen Erlebnissen bietet. Von festlichen Konzerten bis hin zu Tanzaufführungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Traditionelle Handwerksvorführungen, bei denen alte Techniken gezeigt und erklärt werden, vermitteln Wissen und lassen die Besucher auch die reiche Geschichte der Region eintauchen.



Theatergruppen aus Dresden und Umgebung bereichern das Programm zusätzlich mit ihren Aufführungen, die sowohl Groß als auch Klein in ihren Bann ziehen.



Weitere besondere Highlights sind die weltgrößte, 14,61 Meter hohe erzgebirgische Stufenpyramide und der große begehbare Schwibbogen. Am großen Adventskalender, der prominent auf der Bühne am Altmarkt aufgestellt ist, wird täglich ein Türchen geöffnet. Dann versammeln sich zahlreiche Besucher vor der Bühne. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine kleine Überraschung, die für freudige Gesichter und staunende Augen sorgt. Diese tägliche Zeremonie, die von festlicher Musik und stimmungsvollen Erzählungen begleitet wird, ist für viele Besucher ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktbesuchs.



Auch für die jüngsten Besucher hat der Dresdner Striezelmarkt ein spezielles Programm zu bieten. In den liebevoll gestalteten Märchenstunden werden klassische Geschichten zum Leben erweckt. Puppentheateraufführungen, bei denen handgefertigte Marionetten traditionelle Weihnachtsmärchen nachspielen, begeistern die kleinen Zuschauer immer wieder aufs Neue. Zusätzlich gibt es verschiedene Bastelaktionen.



Die Öffnungszeiten des Dresdner Striezelmarkt

Die Öffnungszeiten des Dresdner Striezelmarktes sind großzügig und flexibel gestaltet. Der Markt öffnet traditionell am Mittwoch vor dem ersten Advent um 16 Uhr. Dieses Jahr ist das der 27. November. Bis zum Heiligabend, der das Ende des Marktes markiert, bleibt der Striezelmarkt geöffnet und bietet über mehrere Wochen hinweg ein intensives weihnachtliches Erlebnis.



Während dieser Wochen ist der Striezelmarkt täglich geöffnet, und zwar in der Regel von 10:00 Uhr morgens bis 21:00 Uhr abends. Am Heiligabend selbst, dem Höhepunkt der Weihnachtszeit, schließt der Dresdner Striezelmarkt bereits am frühen Nachmittag um 14:00 Uhr.



Besonders an den Wochenenden ist der Striezelmarkt in Dresden ein besonderer Anziehungspunkt für Besucher. Wenn die Dämmerung einsetzt und die zahlreichen Lichter den Altmarkt in ein zauberhaftes Licht tauchen, erreicht die festliche Atmosphäre ihren Höhepunkt. In diesen Stunden strömen viele Besucher auf den Markt, um die weihnachtliche Stimmung in den Abendstunden zu genießen. Die festlich erleuchteten Stände, die strahlenden Weihnachtsdekorationen und die winterliche Kulisse der historischen Altstadt schaffen eine besondere und festliche Atmosphäre.



Parken beim Dresdner Striezelmarkt

Für Besucher, die mit dem Auto zum Dresdner Striezelmarkt anreisen, stellt das Parken in der Innenstadt eine entscheidende Frage dar, da der Markt aufgrund seiner zentralen Lage und des großen Andrangs zu den meistbesuchten Weihnachtsmärkten in Deutschland zählt. Die hohe Besucherfrequenz, insbesondere an den Wochenenden und in den Abendstunden, macht es vorteilhaft, frühzeitig anzureisen, um einen Parkplatz in der Nähe zu finden. Dresden verfügt über eine Vielzahl an Parkmöglichkeiten, die strategisch in der Nähe des Altmarktes und der umliegenden Sehenswürdigkeiten platziert sind. Diese Parkhäuser und Tiefgaragen sind nicht nur gut ausgeschildert, sondern auch komfortabel erreichbar, sodass die Anreise für Ortsfremde und Touristen problemlos verläuft.



Rund um den Altmarkt befinden sich mehrere große Parkhäuser. Diese Parkhäuser ermöglichen es den Besuchern, in wenigen Minuten zu Fuß den Markt zu erreichen. Viele dieser Parkhäuser bieten Vorteile wie Videoüberwachung und Behindertenparkplätze, was besonders für Familien und ältere Besucher von Vorteil ist. Trotz dieser zentralen Parkmöglichkeiten ist es ratsam, die Parkplatzsituation im Voraus zu planen, insbesondere wenn man zur Hauptbesuchszeit anreist.



Eine empfehlenswerte Alternative, vor allem für diejenigen, die den Verkehr im Stadtzentrum umgehen möchten, sind die Park-and-Ride-Angebote. Diese speziellen Angebote ermöglichen es den Besuchern, ihr Auto außerhalb des Stadtzentrums abzustellen und mit den gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu gelangen. Diese Park-and-Ride-Parkplätze sind oft an wichtige Verkehrsknotenpunkte und Vororte angebunden, was die Nutzung der Dresdner Straßenbahn oder Busse erleichtert



Um den Besuchern die Suche nach einem Parkplatz zusätzlich zu erleichtern, hat Dresden ein dynamisches Parkleitsystem eingeführt. Dieses System zeigt in Echtzeit an, welche Parkplätze in den verschiedenen Parkhäusern noch verfügbar sind, und leitet die Fahrer gezielt zu freien Plätzen. Die elektronischen Anzeigen sind gut sichtbar an den Zufahrtsstraßen platziert und aktualisieren sich kontinuierlich, sodass die Besucher jederzeit über die aktuelle Parkplatzsituation informiert sind. Dadurch wird die Anreise erleichtert, da die Besucher unnötige Fahrten durch die Innenstadt vermeiden und direkt zu den freien Parkplätzen geleitet werden.



Egal, ob man sich entscheidet, direkt im Zentrum zu parken oder die komfortablen Park-and-Ride-Angebote zu nutzen – das Parken in Dresden ist gut organisiert. Dies trägt dazu bei, den Besuch des Striezelmarktes so angenehm und entspannt wie möglich zu gestalten. Dresden hat damit gute Voraussetzungen geschaffen, um den Striezelmarkt für alle Besucher, ob Einheimische oder Touristen, zu einem positiven Erlebnis zu machen.