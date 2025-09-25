Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 100 Jahre Rülke in Glauchau: Die nächste Generation steht bei den Werkzeug-Experten schon in den Startlöchern

Für die Nachfolge ist innerhalb der Familie gesorgt: Uwe Rülke (links) und Jens Rülke (rechts) werden den Betrieb in den nächsten Jahren an Lukas Rülke (2. von links) und Jonas Rülke (2. von rechts) übergeben. Bild: Andreas Kretschel
Für die Nachfolge ist innerhalb der Familie gesorgt: Uwe Rülke (links) und Jens Rülke (rechts) werden den Betrieb in den nächsten Jahren an Lukas Rülke (2. von links) und Jonas Rülke (2. von rechts) übergeben. Bild: Andreas Kretschel
Von Holger Frenzel
Hobby-Handwerker setzen mehr Bauprojekte in Eigenregie um. Eine Entwicklung, die der Traditionsbetrieb mit seiner breiten Palette spürt. Die Inhaber stellen erste Weichen für ihre Nachfolge. Welche Pläne es gibt.

Vom Hobby-Handwerker und Schrebergärtner über mittelständische Firmen bis zu großen Partnern aus der Industrie: Viele verschiedenen Kunden werden von der Firma Rülke in Glauchau mit dem passenden Werkzeug versorgt. Das auf Handel und Reparatur spezialisierte Unternehmen feiert am Freitag und Samstag mit vielfältigen Aktionen sein...
