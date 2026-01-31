15.000 Besucher feiern tollen Straßenfasching in Meerane: Die schönsten Bilder vom Umzug

Das närrische Treiben hat rund drei Stunden gedauert. Die Bilder von einem perfekten Umzug, an dem sich neben Tanzgruppen und Musikgruppen auch JVA-Insassen beteiligt haben. Viel Spaß beim Durchklicken.

Rund drei Stunden hat der Umzug beim Straßenfasching in Meerane gedauert. 13.13 Uhr ging es an der Stadthalle los. Gegen 16.15 Uhr erreichten die letzten Wagen den Parkplatz im Erlengrund. Rund 1000 Teilnehmer verwandelten Meerane zur sächsischen Narren-Hauptstadt – mit Konfetti und Bonbons sowie Stimmungsmusik und Tanzeinlagen. Das Interesse... Rund drei Stunden hat der Umzug beim Straßenfasching in Meerane gedauert. 13.13 Uhr ging es an der Stadthalle los. Gegen 16.15 Uhr erreichten die letzten Wagen den Parkplatz im Erlengrund. Rund 1000 Teilnehmer verwandelten Meerane zur sächsischen Narren-Hauptstadt – mit Konfetti und Bonbons sowie Stimmungsmusik und Tanzeinlagen. Das Interesse...