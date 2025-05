2025 kein Parkfest in Meerane: Freie Wähler legen sich mit Bürgermeister an

Das Geld reicht dieses Jahr nur für eine Großveranstaltung, die auf dem Teichplatz stattfindet. In der Debatte zur Parkfest-Zukunft steckt Zündstoff. Wie geht es mit der Traditionsfete weiter?

Eine der am besten besuchten Veranstaltungen in Meerane wird in diesem Jahr nicht stattfinden: 2025 gibt es kein Stadtparkfest. Stattdessen ist unter Regie der Stadt ein Kulturwochenende unter dem Motto „Tastenspiel“ auf dem Teichplatz geplant. Die Suche nach einem privaten Veranstalter, der die Organisation des Stadtparkfestes übernimmt, war...