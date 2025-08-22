51-jähriger Glauchauer ist wieder da

Glauchau
Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Glauchau gebeten. Nun ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht.
Der 51-Jährige aus Glauchau, der am Donnerstag als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Das teilte die Polizei Zwickau am Freitagabend mit. Demnach konnte der Mann wohlbehalten in Zwickau angetroffen werden. Zuvor waren mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen. (jarn/emg)
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.