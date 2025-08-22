Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vermisstensuche der Polizei ist beendet.
Die Vermisstensuche der Polizei ist beendet. Bild: Symbolfoto/Heiko Küverling - st
Die Vermisstensuche der Polizei ist beendet.
Die Vermisstensuche der Polizei ist beendet. Bild: Symbolfoto/Heiko Küverling - st
Glauchau
51-jähriger Glauchauer ist wieder da
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Glauchau gebeten. Nun ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Der 51-Jährige aus Glauchau, der am Donnerstag als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Das teilte die Polizei Zwickau am Freitagabend mit. Demnach konnte der Mann wohlbehalten in Zwickau angetroffen werden. Zuvor waren mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen. (jarn/emg)
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
19.07.2025
1 min.
Vermisstensuche im Erzgebirge beendet: Mann wohlbehalten in Chemnitz aufgetaucht
Vermisstensuche im Erzgebirge beendet.
Der Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Antonshöhe galt seit Freitagabend vermisst. Am Sonntagmorgen wurde er entdeckt.
Beate Kindt-Matuschek
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
22.08.2025
1 min.
Vermisster Senior aus Zwickau nach Zeugenhinweis wiedergefunden
Die Polizei Zwickau hatte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-Jährigen gebeten.
Die Polizei hatte die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 75-Jährigen aus Oberhohndorf gebeten. Nun nahm die Suche ein gutes Ende.
Freie Presse
Mehr Artikel