MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • 600.000-Euro-Wagen rollt nach Meerane: Warum die Feuerwehr von einem „zentralen Erstangreiferfahrzeug“ spricht

Die Feuerwehr in Meerane hat ein neues HLF 20 erhalten. Kosten für die Anschaffung: rund 600.000 Euro.
Die Feuerwehr in Meerane hat ein neues HLF 20 erhalten. Kosten für die Anschaffung: rund 600.000 Euro. Bild: Stadtverwaltung
Die Feuerwehr in Meerane hat ein neues HLF 20 erhalten. Kosten für die Anschaffung: rund 600.000 Euro.
Die Feuerwehr in Meerane hat ein neues HLF 20 erhalten. Kosten für die Anschaffung: rund 600.000 Euro. Bild: Stadtverwaltung
Glauchau
600.000-Euro-Wagen rollt nach Meerane: Warum die Feuerwehr von einem „zentralen Erstangreiferfahrzeug“ spricht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Großer Bahnhof für die neue Technik: Mit Wassertaufe und Blaulicht haben die Helfer das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug in Empfang genommen. Mit der Übergabe kommt viel Arbeit auf die Kameraden zu.

Meerane.

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in Meerane wird verjüngt. Seit wenigen Tagen steht ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (kurz: HLF 20) im Gerätehaus. Dabei handelt es sich um den Ersatz für einen ähnlichen Fahrzeugtyp, der nach 31 Jahren in den Ruhestand geschickt werden soll.

Wasser und Schaum befinden sich in Tanks

Die Kosten für das neue HLF 20 belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Der 300-PS-Wagen verfügt über 2100 Liter Wassertank, 125 Liter Schaummitteltank und eingebauten Lichtmast. Außerdem besitzt das Fahrzeug eine umfangreiche Beladung für Brandbekämpfung sowie Hilfeleistung – unter anderem hochmoderne hydraulische Rettungsgeräte, Schlauchhaspel und weiteres Werkzeug. „Ein HLF 20 ist eines der komplexesten Fahrzeuge, die bei der Feuerwehr zum Einsatz kommen“ wird Wehrleiter Kai Götze in einem Beitrag auf der Stadt-Homepage zitiert. Für die Feuerwehr, die in diesem Jahr schon mehr als 150-mal ausrücken musste, gelte das HLF 20 als „zentrales Erstangreiferfahrzeug für nahezu alle Einsatzlagen“ – meistens rücken also die ersten Kameraden damit zu Bränden und Unfällen aus.

Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark.
Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark.
Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv

Das erfordert in den nächsten Wochen eine intensive Ausbildung – darauf macht die Feuerwehr aufmerksam. Sie soll wahrscheinlich bis März dauern. Dann wird das HLF 20, so der Plan von Stadt und Feuerwehr, bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Markt offiziell übergeben. Die Ankunft im Gerätehaus am Freitagabend war laut Stadt bereits ein „bedeutender und besonderer Moment“ für die Feuerwehr, die das HLF 20 mit Blaulicht, Martinhörnern und Wassertaufe begrüßt hat. Dazu tauchen auch etliche Videos in den sozialen Netzwerken auf.

Dezernentin übergibt Stoff-Elefant

Mitglieder einer extra für die Beschaffung gebildeten Projektgruppe holten den Wagen am Donnerstag bei der Herstellerfirma in Luckenwalde ab. Nach der Ankunft in Meerane gab es ein kleines Plüsch-Maskottchen für das HLF 20. Ines Anders, Dezernentin für Ordnung und Sicherheit im Rathaus, übergab einen Stoff-Elefant. Auf der Stadt-Homepage erklärt sie mit einem Zitat den Hintergrund: „Der Elefant ist stark und zuverlässig, er ist ein Arbeitstier und stets einsatzbereit.“ (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Nach dramatischem Feuerwehr-Unfall im Erzgebirge: Jetzt haben die Eibenstocker ihr neues Fahrzeug
Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Eibenstock kommt an.
Mit viel Blaulicht und lautem Signalhorn wurde das neue Fahrzeug bei der Feuerwehr in Eibenstock in Empfang genommen. Die Geschichte davor war dramatisch.
Heike Mann
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
07:55 Uhr
2 min.
Feuerwehr in Meerane schon wieder im Nachtschicht-Einsatz: „Das macht irgendwann müde“
Die Feuerwehr war an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben in der Nacht von Montag zu Dienstag wieder vor einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße gestanden, wo es bereits im November einen Einsatz gab. Was war diesmal der Grund für die Alarmierung?
Holger Frenzel
Mehr Artikel