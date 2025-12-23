600.000-Euro-Wagen rollt nach Meerane: Warum die Feuerwehr von einem „zentralen Erstangreiferfahrzeug“ spricht

Großer Bahnhof für die neue Technik: Mit Wassertaufe und Blaulicht haben die Helfer das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug in Empfang genommen. Mit der Übergabe kommt viel Arbeit auf die Kameraden zu.

Meerane. Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in Meerane wird verjüngt. Seit wenigen Tagen steht ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (kurz: HLF 20) im Gerätehaus. Dabei handelt es sich um den Ersatz für einen ähnlichen Fahrzeugtyp, der nach 31 Jahren in den Ruhestand geschickt werden soll.

Wasser und Schaum befinden sich in Tanks

Die Kosten für das neue HLF 20 belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Der 300-PS-Wagen verfügt über 2100 Liter Wassertank, 125 Liter Schaummitteltank und eingebauten Lichtmast. Außerdem besitzt das Fahrzeug eine umfangreiche Beladung für Brandbekämpfung sowie Hilfeleistung – unter anderem hochmoderne hydraulische Rettungsgeräte, Schlauchhaspel und weiteres Werkzeug. „Ein HLF 20 ist eines der komplexesten Fahrzeuge, die bei der Feuerwehr zum Einsatz kommen“ wird Wehrleiter Kai Götze in einem Beitrag auf der Stadt-Homepage zitiert. Für die Feuerwehr, die in diesem Jahr schon mehr als 150-mal ausrücken musste, gelte das HLF 20 als „zentrales Erstangreiferfahrzeug für nahezu alle Einsatzlagen“ – meistens rücken also die ersten Kameraden damit zu Bränden und Unfällen aus.

Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv Wehrleiter Kai Götze spricht von einem der komplexesten Fahrzeuge im Fuhrpark. Bild: Andreas Kretschel/Archiv

Das erfordert in den nächsten Wochen eine intensive Ausbildung – darauf macht die Feuerwehr aufmerksam. Sie soll wahrscheinlich bis März dauern. Dann wird das HLF 20, so der Plan von Stadt und Feuerwehr, bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Markt offiziell übergeben. Die Ankunft im Gerätehaus am Freitagabend war laut Stadt bereits ein „bedeutender und besonderer Moment“ für die Feuerwehr, die das HLF 20 mit Blaulicht, Martinhörnern und Wassertaufe begrüßt hat. Dazu tauchen auch etliche Videos in den sozialen Netzwerken auf.

Dezernentin übergibt Stoff-Elefant

Mitglieder einer extra für die Beschaffung gebildeten Projektgruppe holten den Wagen am Donnerstag bei der Herstellerfirma in Luckenwalde ab. Nach der Ankunft in Meerane gab es ein kleines Plüsch-Maskottchen für das HLF 20. Ines Anders, Dezernentin für Ordnung und Sicherheit im Rathaus, übergab einen Stoff-Elefant. Auf der Stadt-Homepage erklärt sie mit einem Zitat den Hintergrund: „Der Elefant ist stark und zuverlässig, er ist ein Arbeitstier und stets einsatzbereit.“ (hof)