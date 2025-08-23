600 Besucher bei „Glauchauer Sommerlichtern“ am Freitagabend: Die besten Fotos aus dem Gründelpark

Die Show am Freitagabend hat rund drei Stunden gedauert. Zu den optischen Hinguckern gehörten drei LED-Stelzenläufer an der Freilichtbühne, die bis Mitternacht in einem besonderen Licht strahlte.

Rund 600 Besucher haben die Show „Glauchauer Sommerlichter" im Gründelpark verfolgt. Die Zahl teilte Michael Hecht, Leiter der Wirtschaftsförderung mit. Die Show verfolgten viele Familien mit Kindern, die bis zum Alter von 12 Jahren freien Eintritt hatten. Und die sich mit Begeisterung an der Mitmach-Aktion beteiligten und die bunten...