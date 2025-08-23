Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • 600 Besucher bei „Glauchauer Sommerlichtern“ am Freitagabend: Die besten Fotos aus dem Gründelpark

Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
 5 Bilder
Glauchau
600 Besucher bei „Glauchauer Sommerlichtern“ am Freitagabend: Die besten Fotos aus dem Gründelpark
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Show am Freitagabend hat rund drei Stunden gedauert. Zu den optischen Hinguckern gehörten drei LED-Stelzenläufer an der Freilichtbühne, die bis Mitternacht in einem besonderen Licht strahlte.

Rund 600 Besucher haben die Show „Glauchauer Sommerlichter“ im Gründelpark verfolgt. Die Zahl teilte Michael Hecht, Leiter der Wirtschaftsförderung mit. Die Show verfolgten viele Familien mit Kindern, die bis zum Alter von 12 Jahren freien Eintritt hatten. Und die sich mit Begeisterung an der Mitmach-Aktion beteiligten und die bunten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
11.08.2025
2 min.
Familienparkfest in Glauchau mit mehr als 2500 Besuchern: Die besten Fotos vom perfekten Ferien-Abschluss
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und viele Mitmachstationen hat es am Sonntagnachmittag im Gründelpark gegeben. Viele Kinder strömten – oft mit Eltern, Omas und Opas – in die Parkanlage.
Holger Frenzel
13.08.2025
4 min.
Der Sommer nimmt Fahrt auf: Die Party-Höhepunkte in Glauchau und Umgebung
Die Band „Rock Ambulance“ steht am Samstag in Tettau auf der Bühne. Frontmann Max Straube (am Mikrofon) sagt: „Jetzt beginnt der zweite Schwung an Open-Air-Veranstaltungen.“
Veranstaltungskalender sind mit Events für junge Leute gefüllt. Mal geht die Fete (fast) bis zum nächsten Morgen, mal gibt es Strand-Feeling und Livebands. Wo getanzt und gefeiert wird.
Holger Frenzel
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
Mehr Artikel