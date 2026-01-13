71-jährige Autofahrerin stößt beim Überholen in Gesau frontal mit anderem Wagen zusammen

Bei dem Unfall im Glauchauer Ortsteil hat die 71-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Wie es dazu kam.

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag, 12. Januar, im Glauchauer Ortsteil Gesau frontal zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Eine 71-Jährige wollte nach einem Überholmanöver auf der Staatsstraße 288 nach links in die Siemensstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 18-jährigen Ford-Fahrerin, die auf der Siemensstraße in Richtung...