MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Seniorin hat bei einem Unfall in Glauchau schwere Verletzungen erlitten.
Eine Seniorin hat bei einem Unfall in Glauchau schwere Verletzungen erlitten. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Eine Seniorin hat bei einem Unfall in Glauchau schwere Verletzungen erlitten.
Eine Seniorin hat bei einem Unfall in Glauchau schwere Verletzungen erlitten. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Glauchau
84-Jährige in Glauchau angefahren und schwer verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein blauer Pkw trifft eine 84-jährige Fußgängerin schwer. Der Fahrer setzt die Fahrt fort. Die Polizei in Glauchau bittet um Hilfe.

Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag, dem 22. Januar, auf der Schlachthofstraße in Glauchau von einem blauen Auto angefahren und schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Frau wollte die Straße überqueren. Der unbekannte Fahrer setzte nach dem heftigen Zusammenstoß die Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Seniorin, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
1 min.
Von Lkw erfasst - 84-jährige Fußgängerin stirbt
Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall. (Symbolbild)
Ein Lasterfahrer biegt ab und erfasst dabei eine 84-jährige Fußgängerin. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was ist bisher über den Unfallhergang bekannt?
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
16.12.2025
1 min.
84-Jähriger im Auto fährt in Plauen 74-Jährige an
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Röntgenstraße.
Die Fußgängerin hat schwere Verletzungen erlitten. Was passiert ist.
Lutz Kirchner
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
Mehr Artikel