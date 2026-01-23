84-Jährige in Glauchau angefahren und schwer verletzt

Glauchau
Ein blauer Pkw trifft eine 84-jährige Fußgängerin schwer. Der Fahrer setzt die Fahrt fort. Die Polizei in Glauchau bittet um Hilfe.
Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag, dem 22. Januar, auf der Schlachthofstraße in Glauchau von einem blauen Auto angefahren und schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Frau wollte die Straße überqueren. Der unbekannte Fahrer setzte nach dem heftigen Zusammenstoß die Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Seniorin, die...
