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Foto: Andreas Kretschel
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Glauchau
A 4 bei Glauchau nun XXL-Baustelle: Termine für Sperrung der Anschlussstellen stehen fest
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West befindet sich in diesem Jahr die größte Baustelle auf einer sächsischen Autobahn. Kosten: 38 Millionen Euro. Was Autofahrer wissen müssen.

Mit der Erneuerung der Fahrbahn auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West wird in Kürze begonnen. Mit 9,3 Kilometern und einem Volumen von 38 Millionen Euro handelt es sich um die größte Baustelle auf einer Autobahn in Sachsen in diesem Jahr. Der Aufbau der Baustelleneinrichtung läuft bereits.
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