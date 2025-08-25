A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost: Auffahrt bleibt am Montag für sechs Stunden gesperrt

Glauchau
Die Sperrung betrifft die Auffahrt in Richtung Dresden. Autofahrer müssen zwischen 9 und 15 Uhr mehr Zeit einplanen. Wie viel ist ratsam?
Für sechs Stunden kommt es am Montag zu Behinderungen an der A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost. Die Auffahrt in Richtung Dresden ist heute von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Darüber informiert die Autobahn GmbH des Bundes. Als Grund werden Arbeiten an Schutzeinrichtungen genannt.
