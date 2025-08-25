Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost: Auffahrt bleibt am Montag für sechs Stunden gesperrt

Die Auffahrt (in Richtung Dresden) an der Anschlussstelle Glauchau-Ost bleibt am Montag von 9 bis 15 Uhr gesperrt.
Die Auffahrt (in Richtung Dresden) an der Anschlussstelle Glauchau-Ost bleibt am Montag von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Auffahrt (in Richtung Dresden) an der Anschlussstelle Glauchau-Ost bleibt am Montag von 9 bis 15 Uhr gesperrt.
Die Auffahrt (in Richtung Dresden) an der Anschlussstelle Glauchau-Ost bleibt am Montag von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost: Auffahrt bleibt am Montag für sechs Stunden gesperrt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sperrung betrifft die Auffahrt in Richtung Dresden. Autofahrer müssen zwischen 9 und 15 Uhr mehr Zeit einplanen. Wie viel ist ratsam?

Für sechs Stunden kommt es am Montag zu Behinderungen an der A4-Anschlussstelle Glauchau-Ost. Die Auffahrt in Richtung Dresden ist heute von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Darüber informiert die Autobahn GmbH des Bundes. Als Grund werden Arbeiten an Schutzeinrichtungen genannt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
12.08.2025
1 min.
A4: Auffahrt Limbach-Oberfrohna länger gesperrt
Bauarbeiten an der Auffahrt Limbach-Oberfrohna Richtung Erfurt.
Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle verzögern sich. Wann die Auffahrt wieder genutzt werden kann.
Denise Märkisch
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
06.08.2025
3 min.
Millionenprojekt auf A 4 bei Glauchau: Autobahn wird auf einer Länge von zehn Kilometern zur Baustelle
Auf der A 4 bei Glauchau haben die Vorbereitungen für ein Millionenprojekt begonnen.
Millionenprojekt wirft Schatten voraus. Da nur vier statt sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen, gibt es ein Tempolimit und Abstimmungen zwischen den Feuerwehren. Wie lange die Arbeiten dauern.
Holger Frenzel
Mehr Artikel